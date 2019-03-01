Ингушетия и Чечня стали лидерами по уровню безработицы в России

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Самый высокий уровень безработицы в России на начало 2019 года зафиксирован в Ингушетии и Чечне. Такие данные по итогам мониторинга качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения опубликованы на сайте Минтруда.

"Самый высокий уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2019 года отмечается в Республике Ингушетия (8,7%), Чеченской Республике (8,0%), Республике Тыва (3,9%), Амурской области (2,4%), Ненецком автономном округе (2,3%), республиках Северная Осетия - Алания, Алтай, Чукотском автономном округе (2,2%)", - говорится в сообщении.

Наиболее низкий уровень безработицы зафиксирован в Севастополе (0,2%), Ленинградской области (0,3%), Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ульяновской областях, Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе (0,4%), республиках Крым, Татарстан, Краснодарском крае, Московской, Тульской, Сахалинской областях (0,5%), отмечается в документе.

"Наиболее существенное уменьшение произошло в Уральском (на 17,0%), Дальневосточном (на 13,7%) и Северо-Кавказском (на 11,7%) федеральных округах", - отметили в Минтруде.

В целом по России уровень регистрируемой безработицы впервые за историю наблюдений оказался ниже 1% и на первое января 2019 года составил 0,9% от численности рабочей силы, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с показателем на 1 января 2018 года. Сообщается, что 1490,3 тыс. граждан в течение 2018 года было зарегистрировано 1490,3 тыс. граждан, что на 10,4% меньше, чем в 2017 году.