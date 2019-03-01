В Архангельской области разрабатывают турмаршрут "Тропа Ломоносова"

АРХАНГЕЛЬСК, 1 марта. /ТАСС/. Туристический маршрут "Тропа Ломоносова" разрабатывают в Архангельской области, рассказала в пятницу ТАСС заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам развития туризма Светлана Зеновская.

"В настоящее время разрабатывается проект создания турмаршрута "Тропа Ломоносова" протяженностью 1200 км, проходящего по территории шести российских регионов, с целью продвижения легендарного пути Михаила Васильевича Ломоносова", - рассказала Зеновская.

Как пояснила собеседница агентства, маршрут не предполагает точного повторения пути Ломоносова в Москву, но часть маршрута будет пешеходной. "Концепцией проекта предполагается выстроить участки маршрута с включением разных видов передвижения: пешие, авто, велопрогулки и т. д., посещение культурно-туристских объектов, святых мест, памятников и других достопримечательностей, расположенных главным образом в муниципальных образованиях вдоль федеральной трассы М8 "Холмогоры", - отметила заместитель министра.

Маршрут также будет включать турмаршруты Архангельской области "Каргополье - край спрятанного времени" и "Каргопольская гостеба". "Эти маршруты включают в том числе посещение культурно-туристских и религиозных объектов старинного города Каргополь и деревни, входящей в ассоциацию самых красивых деревень России - Ошевенский погост", - добавила Зеновская.

Проект будет реализовываться поэтапно.

"Главная задача, которая стоит на первом этапе, - это определение точек маршрута на территории муниципальных образований с учетом сосредоточения культурно-туристских достопримечательностей, удобного транспортно-логистического нахождения, наличия мобильной и спутниковой связи, обеспечения медицинскими учреждениями, возможности создания пеших экологических троп, наличия инфраструктуры размещения и питания по пути следования маршрута", - уточнила собеседница агентства.