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КНДР подарила посольству России 20 саженцев яблонь накануне праздника посадки деревьев

В российской дипмиссии уточнили, что это яблони тэдонганского сорта

ПХЕНЬЯН, 1 марта. /ТАСС/. Власти КНДР передали посольству России в Пхеньяне 20 саженцев яблонь в преддверии отмечаемого в народной республике праздника Сиксуджоль (День посадки деревьев). Об этом дипмиссия сообщила в пятницу на своей странице в Facebook.

"1 марта, накануне широко отмечаемого здесь Дня посадки деревьев, советник (в ранге замминистра) министерства народной безопасности КНДР Ли Сон Чхоль преподнес посольству роскошный подарок: 20 саженцев яблонь самого вкусного, тэдонганского сорта. Теперь у русского дома в Пхеньяне будет обновленный сад, а его жители еще много десятилетий будут вспоминать и благодарить наших добрых друзей, лакомясь ароматными сочными плодами", - говорится в сообщении посольства.

Сиксуджоль отмечается 2 марта уже более 70 лет. Именно в этот день в 1946 году основатель народной республики Ким Ир Сен посадил на холме Моранбон в центре Пхеньяна магнолию, которая считается символом страны. С тех пор массовые посадки деревьев в этот праздник проходят в КНДР ежегодно. Высаживаются сотни тысяч саженцев, что улучшает экологию и снижает вероятность песчаных бурь.

Теги
КНДРРоссияКим Ир Сен
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