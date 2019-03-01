Россиянка примет участие в международном конкурсе флористов в Филадельфии

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Представительница России Наталья Жижко примет участие в чемпионате по профессиональной флористике Interflora-FTD, который начнется в пятницу в городе Филадельфия (штат Пенсильвания). Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

На чемпионате будут соревноваться флористы из примерно двух десятков стран. В течение трех дней они будут формировать букеты и различные композиции на заданные темы. 1 марта от мастеров ждут работы на темы "гармония в архитектуре" и "сила цвета". Предполагаются также состязания, на которых заранее неизвестно, с какими цветами и материалами придется работать мастерам.

Члены жюри, как сообщается на сайте, будут оценивать работы участников конкурса по 100-бальной шкале с учетом следующих параметров: идея, цвет, композиция и техника. В жюри вошли шесть опытных флористов и дизайнеров из Бельгии, Великобритании, Германии, Новой Зеландии и США.

На сайте конкурса подчеркивается, что это "самое престижное в мире событие" в мировой флористике, в состязаниях принимают участие "самые талантливые дизайнеры-флористы со всего мира". Первый чемпионат состоялся в 1972 году в Амстердаме, после этого его проводили примерно каждые четыре - шесть лет. В США в последний раз конкурс проходил в 1985 году. Представитель России пока ни разу не одерживал победу на чемпионате.

Как уточняется, ранее Жижко участвовала и побеждала в некоторых международных конкурсах флористов.