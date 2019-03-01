Юрий Куклачев посоветовал гладить кошек каждую свободную минуту

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Клоун, основатель и бессменный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в День кошек, который в России отмечается 1 марта, посоветовал россиянам чаще гладить кошек и играть с ними каждую свободную минуту. Об этом сам Куклачев рассказал в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Не надо считать, сколько раз гладить кошку - каждую свободную минуту, если есть возможность - поиграй с кошкой. Она отвлекает от забот, от суеты, и кошка обладает огромным лечебным свойством - вытягивать отрицательную энергетику, которая попала в человеческий организм", - сказал он.

Куклачев также поздравил всех россиян с Днем кошек и рассказал, как правильно нужно воспитывать животное. "Поздравляю всех с праздником кошки, этих удивительных пушистых существ, которые были созданы для человека как спасатели - спасать души человеческие от жестокости, злобы, обиды <...> Кошка дрессуре не поддается, уж я это точно знаю. Она никому не подчиняется, если хотите в ней найти друга - подчинитесь вы ей, и тогда вы получите верное и преданное животное", - отметил он.

Праздник в честь кошек отмечается по всему миру в разные даты. В России День кошек празднуют 1 марта. Впервые праздник в честь этих домашних любимцев организовал Московский музей кошки 1 марта 2004 года. По традиции в этот день принято баловать своих любимцев.