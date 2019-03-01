СМИ: хоккеист исполнил желание умершей от рака женщины и встретился с ее сыном

ОТТАВА, 1 марта. /ТАСС/. Вратарь хоккейного клуба "Монреаль Канадиенс" Кэри Прайс, являющийся одной из главных звезд Национальной хоккейной лиги, встретился со своим фанатом и осуществил желание его умершей от рака матери. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

Еще до своей смерти Лаура Макэй пообещала 11-летнему сыну Андерсону Уайтхэду сделать все возможное, чтобы организовать для него встречу с его любимым хоккеистом Кэри Прайсом. Мечту женщины уже после ее смерти помогли осуществить ее друзья и неравнодушные люди, которые провели переговоры с "Монреалем" и добились разрешения для Андерсона посетить одну из тренировок команды.

В итоге ребенок смог не только увидеть тренировку спортсменов, но и пообщаться с Кэри Прайсом. Вратарь подарил Андерсону шайбу и две свои вратарские клюшки, на которых оставил автограф. Также спортсмен расписался на хоккейном свитере со "своим" 31-м номером, в котором ребенок пришел на его тренировку.

Андерсона сопровождала тетя, снявшая встречу на видео. Эта короткая запись, выложенная в одной из социальных сетей, уже набрала более 1,3 млн просмотров. "Не передать словами, как много это значит для Андерсона, и мы будем вечно благодарны этому замечательному человеку [Кэри Прайсу]", - написала Тамми Уайтхэд.

Кэри Прайс - вратарь клуба НХЛ "Монреаль Канадиенс" и сборной Канады. Олимпийский чемпион 2014 года и обладатель Кубка мира 2016 года. Также в 2015 году был удостоен двух престижных наград НХЛ - "Харт Трофи" (лучшему хоккеисту регулярного чемпионата) и "Везина Трофи" (лучшему вратарю регулярного чемпионата).