В Орловской области впервые за несколько лет зарегистрировали вспышку кори

ОРЕЛ, 1 марта. /ТАСС/. Вспышка кори впервые за долгое время зарегистрирована в Орловской области. Распространение заболевания связано с завозом вируса с территории Украины, сообщила в пятницу ТАСС эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области Ольга Артемова.

"На территории Орловской области зарегистрировано 17 случаев кори. Два из них - завозные, с территории Украины, 15 случаев на территории города Дмитровск Орловской области среди непривитого населения. Первый заболевший контактировал с жителем Украины. Это первая вспышка кори в регионе за очень долгое время", - сказала она.

15 заболевших являются последователями религиозной общины евангельских христиан баптистов, отвергающих вакцинопрофилактику. По словам Артемовой, основной мерой защиты является прививка, которая делается ребенку в год, плюс ревакцинация в шесть лет. Если человек не был в детстве привит, то можно сделать это в любом возрасте.

Корь - острое инфекционное заболевание, для которого характерны симптомы общей интоксикации, лихорадка, катаральные явления со стороны дыхательных путей и экзантема. Заболевание опасно осложнениями, среди которых отит, слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит. Они развиваются чаще у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых старше 20 лет.