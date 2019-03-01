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На ярмарке в Испании появилась фигура короля Филиппа VI за €200 тыс.

По замыслу создателей арт-объекта, скульптура, высота которой составляет около 4,5 м, должны сжечь

МАДРИД, 1 марта. /ТАСС/. На ярмарке современного искусств "Арко" в Мадриде художники Сантьяго Сьерра и Эухенио Мерино представили гигантскую фигуру короля Испании Филиппа VI. 

Скульптура, высота которой составляет около 4,5 м, выполнена из полиуретана, папье-маше и ткани. "Монарх" облачен в темно-синий костюм с зеленым галстуком, серую рубашку и черные туфли. Как пишут местные СМИ, фигуру даже надушили туалетной водой, которой, как утверждается, пользуется сам Филипп VI. 

Художники готовы продать свое творение за €200 тыс. Тем не менее, по условиям авторов, фигура должна быть публично сожжена в течение года. Как уточнил Луис Наварро, представитель Сьерры, скульптура "была создана ради удовольствия разрушить ее". 

К такому творчеству отнеслись неоднозначно. Так, лауреат Нобелевской премии по литературе, перуанский прозаик Марио Варгас Льоса назвал скульптуру "чистой провокацией". "Неостроумно, неизобретательно, без воображения", - считает драматург.

Не одобрил идею создателей фигуры испанского короля и министр культуры страны Хосе Гирао. По мнению главы ведомства, речь идет не о творчестве, а "о спектакле".

Теги
ИспанияФилипп VI (король Испании)
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