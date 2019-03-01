ВЦИОМ: три четверти россиян предпочитают банковские карты наличным

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Большинство (75%) россиян предпочитают расплачиваться картой, а не наличными. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в пятницу Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Три четверти опрошенных (75%) сообщили, что, скорее, расплатятся картой, если при себе есть и наличные, и карта", - отмечается в исследовании. Такой выбор обусловлен удобством расчетов (47%) и возможностью получения бонусов от банка (28%). Пользователи также отметили быстроту при оплате картой (30%) и возможность оплаты без сдачи (16%).

Большинство респондентов (87%) за последние 4-5 лет стали чаще расплачиваться банковскими картами, отмечается в опросе. Чаще всего россияне выбирают карту для оплаты товаров и услуг в интернет-магазинах (92%), магазинах электроники (88%), мебельных магазинах (84%), магазинах одежды и обуви (82%). Кроме того, наши сограждане также используют карту для оплаты налогов и штрафов (81%), коммунальных услуг (80%), для покупки продуктов (79%), авиа и ж/д билетов (79%), косметики и бытовой химии (76%), номеров в гостиницах (73%), а также топлива на заправках (72%).

При выборе своей банковской карты большинство опрошенных учитывали стоимость обслуживания и наличие бонусных программ (91% и 83% соответственно). При этом более половины (59%) знающих размер платы за обслуживание своей карты или не платящих ее, сократят ее использование, если банк повысит размер комиссии или отменит льготные условия, а почти каждый пятый (17%) перестанет пользоваться картой.

Кредитные карты есть у более половины (56%) респондентов, из них у 79% имеется льготный период кредитования. Отказаться от кредитной карты при отмене льготного периода готовы 39%, 41% владельцев ограничит ее использование.

Опрос ВЦИОМ был проведен 23-29 января 2019 года. Метод опроса - интернет-опрос по сертифицированной панели респондентов, общее количество участников - 800 тыс. человек.