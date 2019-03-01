На Кубани оперативные службы приведены в режим повышенной готовности из-за подъема воды

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. Специалисты зарегистрировали подъем уровня воды в Северском и Туапсинском районах на Кубани, жители муниципалитетов оповещены о возможной опасности, оперативные службы приведены в режим повышенной готовности, сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что региональное управление МЧС России в Краснодарском крае накануне объявило экстренное предупреждение в связи с прогнозируемыми сильными осадками на Кубани, ожидаются резкие подъемы уровня воды в реках. На Черноморском побережье ожидается сильное волнение моря, а на Азовском побережье - усиление северо-западного ветра.

"Все оперативные службы Кубани переведены на повышенный режим готовности. Жители территорий, где зафиксирован подъем уровня рек, уже оповещены - пока это Северский и Туапсинский районы. Главам муниципалитетов поручил держать ситуацию на личном контроле", - сказал Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края добавил, что при необходимости для устранения последствий неблагоприятных погодных явлений задействуют специальную технику.

В октябре 2018 года в Краснодарском крае в результате ливней было подтоплено около 30 населенных пунктов в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. Из-за повреждения автодорог и железнодорожных путей прерывалось транспортное сообщение, было подтоплено более 2,5 тыс. домовладений, в которых проживают более 7,3 тыс. человек. Пострадали порядка 700 человек, более 100 из них - дети, погибли шесть человек.