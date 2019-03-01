Почти 100 учащихся школ и вузов стали фигурантами дел об экстремизме в 2018 году

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Почти 100 учащихся школ и вузов стали фигурантами уголовных дел об экстремизме в 2018 году. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенной коллеги ведомства по итогам работы за 2018 год.

"Среди выявленных экстремистов - это 894 человека, 99 учащихся школ, вузов и, главным образом, это молодежь - 282 человека", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что в этой связи должны быть четко продуманы эффективные шаги по пресечению экстремизма, прежде всего, в молодежной среде и особенно среди подростков. "В первую очередь целенаправленная работа должна вестись постоянно в интернете, где идет вербовка детей в соцсетях и чатах", - сказал глава СК.

Бастрыкин подчеркнул, что закрытые группы и чаты - главный инструмент вербовки молодежи.

Всего в 2018 году ведомство направило в суд 504 уголовных дела об экстремизме. Также следователи СК в 2018 году направили в суды 116 уголовных дел о терроризме.