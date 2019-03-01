Автономные пожарные датчики установят в домах жителей Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 1 марта. /ТАСС/. Власти установят в домах, где проживают семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, специальные пожарные датчики для предупреждения о возгорании. Об этом сообщил глава Хабаровского края Сергей Фургал, слова которого приводит пресс-служба.

Глава МЧС России Евгений Зиничев в феврале направил руководителям шести регионов, в том числе в Хабаровский край, обращения о необходимости усилить работу по обеспечению пожарной безопасности из-за увеличения случаев гибели детей при пожарах.

"В крае за 2,5 месяца в пожарах погибло 16 детей. Чтобы не допустить очередных трагедий, мы сейчас можем закупить и установить, где необходимо, автономные пожарные извещатели. Причем сделать это нужно централизованно, изыскав деньги в краевом бюджете. Стоимость одного устройства не так велика", - приводятся в сообщении слова главы региона Сергея Фургала.

Отмечается, что сейчас этот вопрос прорабатывается в министерстве социальной защиты населения края, определяется объем средств, который потребуются для реализации этого мероприятия. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Хабаровского края, пожарные датчики планируется установить в домах и квартирах семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Стоимость одного устройства составляет от 300 до 450 рублей, уточняется в сообщении. В других регионах страны датчики устанавливаются через социальные программы, причем в ряде регионов у 100% стоящих на социальном учете граждан они уже работают, в январе благодаря этим устройствам спаслось более 20 человек.

"Данные меры пожарной безопасности начали внедрять в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. В 23 домах, где проживают многодетные семьи, устройства уже установлены, закуплено еще 68. В дальнейшем в районе будут вносить изменения в программы по пожарной безопасности поселений, чтобы оснастить датчиками все необходимые объекты", - говорится в сообщении.

Как сообщили агентству в комитете гражданской защиты правительства Хабаровского края, всего на пожарах в 2018 году погибло 102 человека, травмы получили 124 человека, в 2018 году на пожарах погибло девять детей.