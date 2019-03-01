Уровень оправдательных приговоров по делам СК составляет около 0,5% в год

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Уровень оправдательных приговоров по уголовным делам, которые расследуются Следственным комитетом РФ, составляет ежегодно около 0,5%. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на расширенной коллегии по итогам работы ведомства за 2018 год.

"В 2018 году по тысячам уголовных дел, направленным в суд (Следственным комитетом), оправданы 516 человек. Это составляет 0,51% от объема следственной работы", - отметил Бастрыкин. "В 2017 году 128 тыс. уголовных дел было направлено в суд. Оправдательные приговоры вынесены по 534 из них, что составляет 0,42%", - добавил он.

Глава СК объяснил это стабильностью и качеством работы. "В Европе стабильная цифра - 20% оправдательных приговоров. Они еще и гордятся своими результатами", - подчеркнул Бастрыкин.