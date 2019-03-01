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ФСИН готовит изменения в Кодекс этики и служебного поведения сотрудников

Сообщается, что до 15 марта будут проходить общественные обсуждения

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России подготовила изменения в Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных служащих уголовно-исполнительной системы. Уведомление о начале разработки соответствующего проекта приказа опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Издание проекта приказа направлено на повышение дисциплины сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы Российской Федерации при выполнении своих служебных обязанностей", - говорится в документе.

До 15 марта он будет проходить общественное обсуждение.

Планируется, что изменения вступят в силу в декабре 2019 года. Однако в документе не указано, о каких изменениях идет речь.

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