Депутаты Петербурга предложили обеспечить каждого бездомного жильем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Петербургские депутаты предложили предоставить жилье бездомным, вставшим на учет в органах соцзащиты, и расширить список случаев оказания им паллиативной помощи. Как сообщили в аппарате депутата заксобрания Санкт-Петербурга Дениса Четырбока - одного из авторов инициативы - соответствующие поправки в закон о специализированном жилищном фонде и в Социальный кодекс Петербурга поддержал на заседании в пятницу комитет по законодательству.

"Согласно тексту документа, лицам без определенного места жительства, которые встали на учет в органах социальной защиты населения, будут предоставляться жилые помещения площадью не менее 6 кв. метров на человека. Вместе с этим депутаты выступили за расширение перечня случаев, когда бездомным будет бесплатно оказываться паллиативная помощь. Этот список предложено дополнить "разновидностями буллезного эпидермолиза и муковисцидоза", которыми бездомные часто страдают", - говорится в сообщении.

Как отметили в аппарате, по оценке общественных организаций, реальное число бездомных в Петербурге приближается к 50 тыс. человек. "Независимо от того, сам человек выбрал такой образ жизни или стал жертвой обстоятельств, государство должно его поддержать", - приводят в аппарате слова Четырбока.

Также отмечается, что инициативу парламентариев поддержала благотворительная общественная организация помощи бездомным "Ночлежка".

Прачечная для бездомных

В минувшую среду на встрече с представителями некоммерческих организаций в Смольном временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о выделении участка под создание общественной душевой и прачечной для бездомных в Калининском районе города. С просьбой о помощи с выделением участка на встрече к Беглову обратился председатель межрегиональной благотворительной общественной организации помощи бездомным "Ночлежка" Григорий Свердлин.

Как пояснил ТАСС Свердлин, вопрос участка важен, так как без него душевая и прачечная не могут работать. Он также отметил, что предложил Беглову на встрече создать в городе программу помощи бездомным. По его мнению, городу выгодно заниматься процессом социализации бездомных, содействием их трудоустройству и нормализации их жизни, так как в противном случае они будут постоянно нуждаться в медицинской и другой помощи. Свердлин отметил, что врио губернатора положительно отнесся к идее.

"Ночлежка" - организация для помощи бездомным, созданная в Санкт-Петербурге в 1990 году. Организация помогает людям, оставшимся по тем или иным причинам без жилья, восстановить документы, устроиться на работу, оформить инвалидность, социальные пособия или предоставить ночлег. В организации работают штатные сотрудники и волонтеры.