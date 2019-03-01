СМИ: в Дублине открылась улица из виниловых пластинок

ДУБЛИН, 1 марта. /ТАСС/. В Дублине возле студии звукозаписи Windmill Lane открылась улица из виниловых пластинок. О ее открытии сообщила газета The Irish Times.

Конверты виниловых дисков уложены в хронологическом порядке под стеклом на тротуаре вдоль всего здания бывшей звукозаписывающей студии. По вечерам экспозиция освещается. При создании "виниловой" улицы использовались пластинки U2, Waterboys, Status Quo, Clannad, Кейт Буш и других.

"Для ирландских музыкантов это особое место. Это были, как правило, малобюджетные студийные проекты, но с них для многих начиналась карьера и мировой успех", - сообщила на открытии солистка группы Clannad Мойя Бреннан. "Сотни альбомов, некоторые из которых впоследствии становились "золотыми" и "платиновыми", записывались на Windmill Lane", - добавила она.

В 1992 году студия переехала, однако название студию осталось прежним. Услугами дублинской студии пользовались The Rolling Stones, AC/DC, Леди Гага, Кайли Миноуг, одни из своих последних записей здесь сделал Дэвид Боуи.