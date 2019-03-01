В Москве презентовали книгу о культуре народов Грузии, Ингушетии и Армении

МАГАС, 1 марта. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) презентовало первую книгу серии "Азбука национальностей", в которой рассказывается о традициях, обычаях и культуре народов Грузии, Ингушетии и Армении, говорится в сообщении пресс-службы постпредства Ингушетии при президенте РФ.

"В Московском доме книги состоялась торжественная презентация первой книги из серии "Азбука национальностей", в которой рассказывается о народах трех республик - Ингушетии, Армении и Грузии. Книга создана при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Российской академии наук и является единственным изданием, которое содержит наиболее широкий спектр этнокультурных знаний: от истории народа до самых мельчайших элементов устного народного творчества, культурных особенностей или письменности", - говорится в сообщении.

"Мы не случайно на презентации книги рассказали вам про ингушей, армян и грузин. Эти три кавказских народа, у которых, конечно же, присутствует некий культурный обмен, но нам важно было продемонстрировать самобытность каждого из них. Хотелось, чтобы зрители прочувствовали уникальность этих народов в сравнении", - цитирует постпредство автора книги, советника главы ФАДН России Дианы Федосовой.

За иллюстративное оформление издания отвечает заслуженный художник России Даниил Меншиков. На иллюстрациях изображены предметы народных ремесел, национальной одежды, музыкальные инструменты, танцы вплоть до мельчайших подробностей - узоров и различных орнаментов.