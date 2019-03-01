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Песков: планов по внедрению предмета теология в светских вузах у официальных ведомств нет

Представитель Кремля уверен, что обсуждения на эту тему на форуме научно-образовательной теологической ассоциации относятся к категории экспертной точки зрения

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Планов по внедрению предмета теология в российских светских вузах на официальном уровне нет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать публикацию газеты МК об обсуждении на форуме научно-образовательной теологической ассоциации перспектив преподавания теологии в высших учебных заведениях РФ.

Песков отметил, что не знаком с конкретными заявлениями на этом форуме. "Я думаю, скорее всего, это можно отнести к категории экспертной точки зрения. То есть каких-либо движений в этом направлении нет по линии официальных ведомств", - подчеркнул представитель Кремля.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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