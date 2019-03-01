В Ставрополье обеспечили качественной водой районы, где жители заразились туляремией

ПЯТИГОРСК, 1 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья обеспечили качественное водоснабжение населенных пунктов Петровского городского округа, где ранее жители, использующие родниковую воду из местных источников, заразились туляремией. В проект было вложено 25,5 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства.

"Реализован проект общей стоимостью 25,5 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Работы по монтажу оборудования для обеззараживания питьевой воды завершены в селах Ореховка, Гофицкое, Донская Балка, Константиновское, Просянка, Сухая Буйвола и Кугуты, где живут в общей сложности более 18 тыс. человек. В 2017 году аналогичные установки уже получили семь муниципалитетов городского округа с общей численностью населения 25 тыс. человек. "Тем самым мы окончательно решили проблему безопасности питьевой воды в Петровском городском округе", - цитирует пресс-служба слова министра Романа Марченко.

Проект начал реализовываться в начале 2017 года, по поручению губернатора края Владимира Владимирова средства на покупку 16 водоочистных установок в 14 населенных пунктов были выделены в виде субсидий из регионального бюджета, сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в январе 2017 года в медицинские организации края стали обращаться граждане с симптомами туляремии.

Туляремия характеризуется интоксикацией, лихорадкой, поражением лимфатических узлов. Заражение туляремией происходит в том числе через загрязненные грызунами термически не обработанные продукты питания и питьевую воду. Возбудитель заболевания - мелкая бактерия Francisella tularensis, которая при нагревании до 60 градусов Цельсия погибает через 5-10 минут, при кипячении - немедленно. Носителями палочки туляремии могут быть зайцы, кролики, водяные крысы, полевки.