Прокуратура выявила нарушения в содержании диких животных в краснодарском "Сафари-парке"

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. Прокуратура во время проверки краснодарского "Сафари-парка" выявила факт содержания африканского льва и двух орлов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, без разрешительных документов. Об этом в пятницу сообщается на сайте краевой прокуратуры.

"Выявлено отсутствие разрешительных документов, подтверждающих законность владения, содержания африканского льва, а также двух особей птиц вида орел степной - объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты нашли нарушения ветеринарного законодательства, касающиеся сопроводительной документации на корма для животных.

"Указанное послужило основанием для направления прокуратурой информации руководителю департамента ветеринарии края и в управление Росприроднадзора для решения вопроса о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности", - добавили в пресс-службе.

Ранее в местных социальных сетях на Кубани опубликовали призыв о сборе подписей к петиции о закрытии "Сафари-парка" в Краснодаре, расположенного в парке "Солнечный остров". Авторы петиции считают, что в "Сафари-парке" существуют проблемы с условиями содержания диких животных.