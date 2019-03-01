Более 70 тюменских учителей обучились методике индивидуального обучения младшеклассников

ТАСС, 1 марта. Более 70 учителей из городов Тюменской области прошли курсы по обучению школьников младших классов по программе "Начальная школа XXI века", которая помогает младшеклассникам адаптироваться при переходе из младшего звена в среднее, сообщил ТАСС ведущий методист по начальному образованию корпорации "Российский учебник" Сергей Пичугин.

"Свыше 70 человек из городов Тюменской области присутствует на курсах повышения квалификации. <…> Сегодня учитель - это организатор и режиссер, его задача помочь найти ребенку информацию, обработать ее, принять и попробовать максимально применить в практической деятельности. У учеников, которые обучаются по программе, развивается функциональная, учебная грамотность, навыки, которые позволяют ребенку самостоятельно осваивать новые знания", - сказал он.

Пичугин добавил, что обучение по данной программе помогает сохранить успеваемость при переходе ребенка из младшего звена в среднее. "Большинство детей в пятом классе "проседает", так как требуется максимальный уровень самостоятельности, а он в привычной многим системе не сформирован. Эта программа позволяет ребенку адаптироваться при переходе", - отметил он.

По словам директора методического центра дошкольного и начального образования корпорации Оксаны Зубаировой, изначально учебники этой системы создавались для развивающего обучения, а после методику стали рекомендовать для массового использования в школах.

"Есть возможность диагностировать образовательные достижения ребенка для того, чтобы выстраивать траекторию его индивидуального развития, корректировать причины неуспеха каждого ребенка. Это могут быть проблемы с самоконтролем, личностным развитием, познанием, может, не формируется у него мотивация к саморазвитию, самообразованию. На эти проблемы обращается внимание по итогам диагностики", - пояснила эксперт.

Корпорация "Российский учебник" объединяет издательства учебной литературы "Дрофа", "Вентана-граф", "Астрель" и цифровую образовательную среду Lecta. Деятельность издательств поддерживают профессиональные экспертные сообщества: академики и члены-корреспонденты РАН и РАО проводят профессиональную экспертизу учебно-методического комплекса и непосредственно участвуют в разработке научного ядра будущих учебников корпорации.