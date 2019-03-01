Под Саратовом открыли мемориальную доску полицейскому, погибшему при атаке на храм в Чечне

САРАТОВ, 1 марта. /ТАСС/. Мемориальная доска была открыта на здании отделения полиции № 2 в городе Перелюбе Саратовской области в честь старшего сержанта полиции Кайрата Рахметова, погибшего при атаке на храм в Чечне в мае прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по делам территориальных образований области.

Четверо вооруженных ружьем и ножами преступников 19 мая 2018 года проникли на территорию храма Архангела Михаила. В результате нападения погибли два полицейских - старшие сержанты полиции Владимир Горсков и Кайрат Рахметов из Саратовской области. Нападавшие ликвидированы.

"По инициативе коллег Кайрата Рахметова в память о земляке на здании отделения полиции № 2, в котором он служил, была открыта мемориальная доска. Память Кайрата Рахметова также почтили минутой молчания, затем в честь погибшего прозвучал оружейный залп", - рассказала собеседница агентства, уточнив, что право открыть мемориальную доску было предоставлено отцу героя.

Кайрат Естоопарович Рахметов родился 14 февраля 1987 года в поселке Пригорки Перелюбского района, работал в органах внутренних дел. В 2017 году он был командирован в город Грозный. 19 мая 2018 года в ходе столкновения с преступниками в Грозном он погиб. Горского и Рахметова похоронили на родине в Саратовской области, их имена занесли на мемориал "Землякам, погибшим в локальных войнах".