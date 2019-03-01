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В Париже установят сотни уличных урн на солнечных батареях

Урны оснащены механизмом утрамбовки отходов

ПАРИЖ, 1 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Мэрия французской столицы признала удачным эксперимент по установке уличных урн на солнечных батареях, оснащенных механизмом утрамбовки отходов. Согласно заявлению городской администрации, опубликованному в пятницу, сотни таких устройств появятся в Париже до конца года.

"Установка нескольких сотен "умных" урн с функцией утрамбовки отходов планируется в местах наибольшего скопления людей до конца 2019 года, - говорится в пресс-релизе. - Эта новая модель урны большого формата функционирует за счет энергии солнца и позволяет хранить в 4-6 раз больше отходов, чем классические урны".

С лета прошлого года 42 подобных устройства уже работают в тестовом режиме в нескольких точках Парижа, в частности возле Северного вокзала. Сообщается, что они способны вмещать до 600 литров мусора. Внутри таких урн установлены датчики, определяющие степень заполненности корзины и подающие сигнал для утрамбовки. Изначально город рассматривал три модели от разных производителей, но на какой в итоге остановился выбор - не сообщается.

За счет этой инициативы мэрия рассчитывает, что улицы станут чище, а также отмечает антивандальные свойства новых урн. Отдельно подчеркивается наличие изолированной пепельницы - помимо борьбы с вездесущими "бычками" такое приспособление должно предотвращать возгорания от непотушенных сигарет, брошенных в урну.

Также власти планируют установить 3 тыс. маленьких урн, защищенных от крыс и ворон, которые травмирует своим видом туристов, а вдобавок к этому еще и растаскивают объедки и упаковки из-под еды по дорогам, газонам и тротуарам. Обновленные мусорные корзины будут приподняты над землей, а также закрыты металлическими стенками с прозрачными вставками. Нынешние урны, которые начали массово устанавливать в Париже с 2013 года, представляют собой трубчатые конструкции с висящими внутри пластиковыми мешками для отходов. Их объем составляет 110 литров.

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