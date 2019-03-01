Эксперт: индекс образовательной инфраструктуры может стать основой оценки глав регионов

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Индекс образовательной инфраструктуры может стать основой для оценки эффективности руководства региона в сфере образования. Такое мнение высказал заместитель генерального директора корпорации "Российский учебник" Максим Лозовский в ходе сессии на форуме "Образование России", который проходит в Казани с 28 февраля по 1 марта.

"В российских регионах в скором времени будут внедряться обновленные критерии для оценки эффективности. Речь идет о так называемом Key Performance Indicator (KPI). В этой связи стоит отметить, что индекс образовательной инфраструктуры может стать основой для разработки KPI в сфере образования для глав регионов", - сказал Лозовский.

Индекс образовательной инфраструктуры российских регионов является совместным проектом НИУ "Высшая школа экономики" и корпорации "Российский учебник". Индекс показывает, как создаются условия для получения качественного образования в России. Понятие "экосистема образования" включает в себя как здания и техническое оснащение, так и учителей, их взаимодействие с учениками.

Корпорация "Российский учебник" создана в 2017 году. Издательства корпорации - "Дрофа", "Вентана-Граф", "Астрель" - выпускают более 42% всех учебников и учебно-методической литературы для школы. В состав корпорации входит цифровая образовательная среда LECTA, которая предоставляет продукты и сервисы для учителей, в том числе электронные учебники и другие электронные образовательные ресурсы.