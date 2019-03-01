Мосгосстройнадзор порекомендовал привить столичных строителей от кори

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор порекомендовал строительным компаниям столицы провести профилактическую вакцинацию против кори своих рабочих из-за участившихся случаев этого заболевания, говорится в сообщении ведомства в пятницу.

как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

Недетская инфекция: как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

"В последнее время участились случаи регистрации заболевания кори среди строительных рабочих, задействованных на объектах капитального строительства и реконструкции Москвы. Мосгосстройнадзор рекомендует руководителям строительных организаций организовать профилактические прививки против кори", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 5 февраля 25 рабочих были госпитализированы из московского хостела с подозрением на корь. Также в феврале регистрировались случаи этого заболевания в двух московских школах и Высшей школе экономике. В последнем учреждении от занятий отстранили 451 студента из-за отсутствия прививки от кори или справки о ранее перенесенном заболевании.

Корь - чрезвычайно заразная опасная инфекция, единственным видом ее профилактики является вакцинация. Заболевание протекает при высокой температуре, которая поднимается до 40 градусов, а также с воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью на коже.