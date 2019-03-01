В ЛНР обещают работу выпускникам, приехавшим с Украины получать образование в республику

ЛУГАНСК, 1 марта. /ТАСС/. Власти провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) помогут желающим остаться работать в республике выпускникам местных вузов из числа тех, кто приехал учиться с подконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса. Об этом заявил в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече со студентами Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко, которая состоялась в рамках празднования 98-й годовщины со дня образования вуза.

Студентка Института торговли, обслуживающих технологий и туризма ЛНУ, приехавшая учиться из подконтрольного Киеву Новопсковского района в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, Александра Андриенко поинтересовалась у главы ЛНР, будет ли возможность у студентов, обучающихся в вузах ЛНР в рамках гумпрограммы, получить первое рабочее место.

"Меня радует тот факт, что вы хотите остаться работать на территории республики - это очень здорово, очень почетно, это значит, что республика трудилась не зря, значит наши трудовые резервы, наши кадры, которых на сегодняшний день не хватает, останутся здесь", - ответил глава ЛНР.

Он отметил, что для руководства республики нет своих или чужих студентов. "Мы не делим студентов на какие-то категории, - продолжал он. - Поэтому на сегодняшний день в республике работают программы, направленные на защиту и поддержку молодых специалистов, есть программы, которые заработают буквально в ближайшее время, и вы можете абсолютно спокойно стать участниками этих программ, как и все остальные студенты, на абсолютно равных правах".

Так, по словам Пасечника, в республике уже принят порядок по поддержке молодых специалистов, которые останутся работать на территории ЛНР. "Для таких молодых специалистов нами предусмотрены дополнительные выплаты, - уточнил он. - Для иногородних, помимо дополнительных выплат, еще будет предоставляться комната в общежитии или будет предоставляться возможность съема жилья с дальнейшей компенсацией".

"Мы будем дальше работать в этом направлении, - продолжал глава ЛНР. - Мы будем выделять особые категории выпускников, особые категории молодых специалистов, которые будут иметь возможность получить какие-то дополнительные льготы от государства. В данном случае речь идет о молодых учителях и не только".

В феврале 2017 года главы провозглашенных Донецкой и Луганской областей приняли программу гуманитарной помощи жителям подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Она включает оказание им медицинской, финансовой и правовой помощи, создание для них квот на получение высшего и среднего специального образования, проведение совместных с жителями республик спортивных, а также просветительских мероприятий, ориентированных на сохранение духовных и культурных ценностей региона.