{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскосмос подарит капсулу аппарата "Союз-МС" городу Борисоглебску под Воронежем

Планируется использовать ее в рамках программы организации общественных пространств

ВОРОНЕЖ, 1 марта. /ТАСС/. Роскосмос передаст весной в город Борисоглебск Воронежской области капсулу спускаемого космического аппарата "Союз-МС", сообщил в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе рабочего визита на Воронежский механический завод.

"Мы приняли решение о передаче капсулы спускаемого аппарата "Союз-МС" городу Борисоглебску. В знак того, что Борисоглебское авиационное училище подготовило большое количество летчиков - Героев Советского Союза, Героев России, - в том числе летчиков-космонавтов", - сказал Рогозин.

Как уточнил губернатор Воронежской области Александр Гусев, который сопровождал Рогозина во время визита на механический завод, Борисоглебск сможет использовать эту капсулу в рамках программы организации общественных пространств.

Воронежский механический завод производит продукцию для различных отраслей промышленности. Он изготавливает двигатели для ракет-носителей "Союз", "Протон" и других. Сейчас предприятие осваивает производство узлов и агрегатов для ракет-носителей "Ангара".

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияВоронежская областьГусев, Александр Викторович
Минприроды: искусственный рыбоходный канал на Камчатке может привести к экокатастрофе
Строительство канала может привести к исчезновению уникального сообщества рыб бассейна Кроноцкого озера в течение 10 или 20 лет
Читать полностью