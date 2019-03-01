Роскосмос подарит капсулу аппарата "Союз-МС" городу Борисоглебску под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 1 марта. /ТАСС/. Роскосмос передаст весной в город Борисоглебск Воронежской области капсулу спускаемого космического аппарата "Союз-МС", сообщил в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе рабочего визита на Воронежский механический завод.

"Мы приняли решение о передаче капсулы спускаемого аппарата "Союз-МС" городу Борисоглебску. В знак того, что Борисоглебское авиационное училище подготовило большое количество летчиков - Героев Советского Союза, Героев России, - в том числе летчиков-космонавтов", - сказал Рогозин.

Как уточнил губернатор Воронежской области Александр Гусев, который сопровождал Рогозина во время визита на механический завод, Борисоглебск сможет использовать эту капсулу в рамках программы организации общественных пространств.

Воронежский механический завод производит продукцию для различных отраслей промышленности. Он изготавливает двигатели для ракет-носителей "Союз", "Протон" и других. Сейчас предприятие осваивает производство узлов и агрегатов для ракет-носителей "Ангара".