Twitter разрешит пользователям скрывать ответы на свои сообщения

"Мы видим, что люди пытаются чистить свои беседы [от негативных комментариев], используя блокировку, удаление из ленты и отправку жалоб, но эти инструменты не всегда решают проблему", - отметил он.

Twitter объявил о создании новой функции, которая даст пользователям возможность скрывать негативные ответы на свои сообщения. Об этом у себя в аккаунте рассказал старший менеджер по продуктам компании Мишель Ясмин Хак. Он объяснил, что так Twitter хочет дать людям больше функций для модерации созданных ими тем.

Скрыть нежелательные ответы можно будет нажав на кнопку "Поделиться" и выбрав команду "Спрятать твит". Таким образом другие пользователи не смогут автоматически видеть у себя в ленте негативные комментарии. Чтобы прочесть их им придется делать дополнительный клик.

При этом скрытые твиты можно будет просматривать в ручном режиме и при желании возвращать в тему обратно.

Как отмечает портал TechCrunch, нововведение позволит сделать общение в сети более уважительным, так как пользователи будут понимать, что их сообщения могут скрыть. При этом портал обращает внимание, что этим могут воспользоваться недобросовестные политики, которые не захотят, чтобы их подписчики видели негативные отзывы об их работе.