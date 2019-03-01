Минтруд планирует разработать законопроект о реабилитации инвалидов в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Министерство труда и социальной политики РФ планирует разработать в 2020 году законопроект, затрагивающий вопросы реабилитации инвалидов. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра труда и соцполитики РФ Григорий Лекарев в кулуарах Международного форума труда в Санкт-Петербурге.

"Нам в нормативное правовое поле, в законодательство РФ надо внести понятие "ментальная инвалидность" <...> Я думаю, что надо это приурочить к закону по реабилитации [инвалидов], который мы планируем сделать в 2020 году. То есть где-то к концу 2020 - началу 2021 года надо эту дискуссию уже завершить и внедрять", - сказал он.

Лекарев отметил, что вводить понятие "ментальная инвалидность" необходимо после широкого обсуждения с общественностью и экспертным сообществом. "После этого использовать эту терминологию для оказания мер поддержки", - уточнил он.

Ранее Лекарев, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи, заявил, что планируется закрепить на законодательном уровне понятие ментальной инвалидности. Законопроект, который закрепит понятие ментальной инвалидности, будет подготовлен в 2019 году, в 2020 году он будет вынесен на обсуждение.

Третий Санкт-Петербургский международный форум труда проходит с 28 февраля по 1 марта в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Организаторы форума - правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский госуниверситет и компания "Экспофорум-интернэшнл". Мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.