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В Волгограде одной из улиц предложили присвоить имя жены Черчилля

Во время Второй мировой войны Клементиной Черчилль выступила организатором международной помощи Советскому Союзу. В город по линии фонда поступали медикаменты, медоборудование, детское питание, одежда

ВОЛГОГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Волгоградские активисты женских общественных организаций предложили присвоить улице или одному из парков в Волгограде имя Клементины Черчилль, сообщается в пятницу на сайте администрации региона.

"Губернатор предложил увековечить память женщин, которые оставили яркий след в истории региона, - представительницы общественных организаций представят кандидатуры. Первая такая инициатива - присвоить улице или одному из парков в Волгограде имя Клементины Черчилль. Во время Второй мировой войны именно она выступила организатором широкой международной помощи сражающемуся с фашистами Советскому Союзу. В Сталинград по линии фонда, созданного в Великобритании Клементиной Черчилль, поступали медикаменты, медоборудование, детское питание, одежда", - отмечается в сообщении.

В настоящее время Волгоград с именем Черчилля связывает экспонат в музее-панораме "Сталинградская битва" - он известен как "Меч Сталинграда". Это украшенный драгоценными камнями меч, который по специальному указу короля Великобритании Георга VI был вручен на открытии Тегеранской конференции в 1943 году Уинстоном Черчиллем маршалу Иосифу Сталину в знак восхищения британского народа мужеством, проявленным советскими защитниками Сталинграда.

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РоссияВолгоградская область
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