Регоператор сообщил об устранении проблем с вывозом ТКО в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Проблема переполненных контейнерных площадок в Волгограде решена, вывоз мусора налажен, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - компании ООО "Управление отходами - Волгоград".

Во многих волгоградских СМИ и соцсетях с первых дней 2019 года размещались фотографии переполненных мусорных контейнеров около многоэтажных домов в Волгограде и в области, а также в частном секторе. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по ситуации с организацией вывоза бытовых отходов на территории региона в связи с многочисленными жалобами граждан.

"Работа по своевременному вывозу ТКО в регионе налажена, она вошла в рабочий, штатный режим. За два месяца на мусоросортировочные станции и полигоны вывезено более 560 тыс. кубометров отходов - 360 тыс. в январе и 200 тыс. кубометров в феврале. В среднем за день в Волгоградской области вывозится почти 7,7 тыс. кубометров мусора", - сказала представитель пресс-службы компании.

Она отметила, что за последний месяц количество мусоровозов в регионе увеличилось с 88 до 95. "Также, если на 1 февраля на территории Волгоградской области насчитывалась 3261 контейнерная площадка, то на конец февраля их количество увеличилось до 4456. Всего же за два месяца установлено почти 10 тыс. контейнеров", - сказала представитель регоператора.

По ее словам, договоры на вывоз ТКО заключены практически во всех муниципальных образованиях Волгоградской области за исключением Чернышковского района. Здесь регоператор завершает процедуру определения поставщика услуг, договор планируется заключить до 10 марта.

Комментарий ОНФ

С заявлением регоператора о своевременном вывозе мусора не согласен член волгоградского штаба регионального отделения ОНФ, координатор проекта "Генеральная уборка" Константин Глушенок.

"Что касается Волгограда, да - здесь ситуация локализована и выглядит удовлетворительной, хотя остаются узкие места, особенно в частном секторе. А вот в районах области до наведения порядка еще далеко. Например, в Дубовке вываливают мусор на закрытую свалку, что запрещено. Также сам регоператор признает, что жители 121 сельского поселения пока вообще не попали в зону обслуживания регоператора", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, регоператор, по словам общественника, совершенно не занимается организацией раздельного сбора мусора. "У нас сегодня в регионе лишь 4% ТКО сортируется, а президентом России в послании Федеральному собранию поставлена задача, чтобы эта цифра составляла минимум 50%. Вот этим надо заниматься уже сейчас - если мы этого не сделаем, та цифра, о которой говорил президент, станет просто недостижимой", - отметил Глушенок.