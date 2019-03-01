Минприроды: искусственный рыбоходный канал на Камчатке может привести к экокатастрофе

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Камила Туркина/. Создание искусственного рыбоходного канала в Кроноцком заповеднике на Камчатке приведет к экологической катастрофе в Кроноцком озере из-за попадания в экосистему чуждых микроорганизмов, которые могут привести к гибели уникальных видов лососевых рыб. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

Ранее ряд СМИ сообщил, что глава Камчатки Владимир Илюхин обращался в Минприроды и Росрыболовство с просьбой дать оценку проекту использования Кроноцкого озера в рыбопромышленных целях и планам строительства для этих целей рыбоходного канала до Тихого океана. Эксперты оценивают выручку от такого проекта в 120 млн долларов.

"Строительство рыбохода может привести к экологической катастрофе. Произойдет вселение в озеро не только нерки, но и других видов тихоокеанских лососей и гольцов, которые начнут конкурировать за нерестовые площади с эндемичными рыбами. Кроме того, в озеро попадут специфические, чуждые сложившейся экосистеме паразиты и микроорганизмы. Фауна, которая существовала в течение 12 тысяч лет в условиях изоляции, будет чрезвычайно чувствительна к новым болезням", - сообщили в Минприроды.

Как отметили в министерстве, Кроноцкое озеро в заповеднике населяют исключительно озерные лососевые рыбы-эндемики, которые сформировались в условиях изоляции (нерка и голец). Сегодня Кроноцкое озеро - единственный в мире объект с таким высоким разнообразием лососевых эндемичных рыб, то есть рыб, которых нет больше нигде на планете.

Последствия от строительства канала могут привести к деградации и исчезновению уникального сообщества рыб бассейна Кроноцкого озера в течение 10 или 20 лет, считают в Минприроды.

Кроме того, реализация проекта потребует прокладки целого ряда линейных объектов - дороги, ЛЭП, сооружений для защиты от селевых потоков и лавин. В случае строительства рыбохода "потребуется вывод из границ особо охраняемой природной территории не только бассейна Кроноцкого озера, но и других ключевых участков заповедника", добавили в министерстве.

Учитывая, что гольцы и нерки Кроноцкого озера - это уникальные элементы биологического разнообразия, занесенные в Красную книгу Камчатского края, при создании стада проходной нерки на планете исчезнут как минимум девять эндемичных форм лососевых рыб, отмечают эксперты Минприроды. По их мнению, появление большого количества нерки также привлечет в бассейн озера бурых медведей и изменит пути их миграции. "Пессимистичный сценарий даже по одному из указанных выше технических пунктов полностью нивелирует потенциальные экономические выгоды от реализации данного проекта", - отметили в министерстве.

Мнения экспертов

Эксперты-экологи разделяют опасения Минприроды и также высказываются против строительства. Специалист по природоохранному законодательству Greenpeace России Михаил Крейдлин сообщил ТАСС, что Кроноцкий заповедник находится под охраной ЮНЕСКО, а законодательство РФ запрещает какое- либо строительство на заповедных территориях.

"В августе прошлого года были приняты очередные поправки в законодательство, которые прямо запрещают изменение целевого назначения заповедных участков. Разумеется, разведение рыбы - не целевое назначение заповедника, как и строительство", - сказал Крейдлин.

Он отметил, что президент России в своем февральском послании к федеральному собранию прямо сказал о недопустимости изъятия территорий заповедных зон, вырубок леса или капитального строительства на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Директор программы по сохранению биоразнообразия WWF России Дмитрий Горшков сообщил ТАСС, что реализация подобного мероприятия значительно повлияет на экосистему заповедника.

"Проект подразумевает строительство рыбохода от озера к океану, между которыми - значительный перепад высот. Такое масштабное строительство значительно повлияет на экосистему всего заповедника. Согласно законодательству, на сегодняшний день произвести такие действия на территории заповедника невозможно. Надеемся, что никаких поправок для осуществления этого проекта в существующее законодательство не внесут", - добавил он.

О заповеднике

Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник - один из старейших заповедников России. Он расположен в восточной части полуострова Камчатка и занимает площадь 1 147 619,37 гектаров, включая 135 000 гектаров (1350 кв. км) примыкающей трехмильной акватории Тихого океана. Здесь расположены 8 действующих вулканов, высочайшим из которых является Кроноцкая Сопка (3528 м), термальные озера, знаменитая Долина гейзеров, водопады.

Кроноцкое озеро в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике - крупнейший пресный водоем Камчатского края и всего севера Дальнего Востока России. Современная площадь озера составляет 246 кв. км, его максимальная глубина - 136 м. В водоем впадают 5 рек и более 20 ручьев.

В 1950-70-x годах в заповеднике проходили масштабные работы, направленные на разработку проекта строительства рыбохода для пропуска нерки в озеро из Тихого океана. Тогда проект был закрыт, но уже в постсоветское время вопрос о создании проходного стада нерки неоднократно поднимался на разных административных уровнях и в кругах рыбопромышленников. Последнее подобное обращение поступило в Федеральное агентство по рыболовству от губернатора Камчатского края в 2018 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды.