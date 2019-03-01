Победителей чемпионата WorldSkills в Якутии готовы трудоустроить на предприятия угледобычи

НОВОКУЗНЕЦК, 1 марта. /ТАСС/. Угледобывающая компания "Колмар", которая является ключевым резидентом территории опережающего развития "Южная Якутия", планирует трудоустроить на площадки своих предприятий победителей чемпионата регионального профессионального мастерства WorldSkills в Якутии. Об этом сообщила журналистам председатель совета директоров "Колмар Груп" Анна Цивилева.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям и их престижа. Россия присоединилась к движению в 2012 году. В этом году совместно с угледобывающей компанией "Колмар" в рамках соревнований, прошедших в Якутии с 18 по 26 февраля, была введена региональная компетенция "Ремонтник горного оборудования".

"Это [WorldSkills] очень хорошая площадка, и мы бы сочли за честь, если бы победители и участники соревнований потом работали на наших предприятиях", - сказала Цивилева.

Она уточнила, что "Колмар" готов подождать некоторое время, когда победители соревнований смогут закончить школу и после трудоустроиться на предприятия холдинга. "Многие участники еще школьники, и после того как они закончат школу и будут иметь возможность работать, наши двери будут открыты для них", - добавила председатель совета директоров.

"Колмар" - крупный угледобывающий холдинг, объединяющий промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей на территории Нерюнгринского района Якутии. Сейчас компания реализует на Дальнем Востоке три крупных инвестиционных проекта: ГОК "Денисовский" и ГОК "Инаглинский" в Якутии и специализированный терминал для перевалки угля "ВаниноТрансУголь" в Хабаровском крае.