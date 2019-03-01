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Вторая мировая война

В Австрии открылась российская выставка памяти жертв Холокоста

Работа передвижной экспозиции продлится до 11 апреля

ВЕНА, 1 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Церемония открытия историко-документальной выставки "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение" состоялась в пятницу во дворце Хофбург в центре Вены. Работа передвижной экспозиции продлится до 11 апреля, сообщили в научно-просветительском центре "Холокост", который вместе с Российским еврейским конгрессом выступил ее организатором.

Экспозиция создана на основе уникальных документов и фотографий из 15 архивов, музеев и фондов России, Германии, Франции, Швейцарии и Украины. Она раскрывает масштабы Холокоста на оккупированной территории СССР, а также показывает роль Красной армии в спасении евреев Европы. Посетители смогут узнать о судьбах освободителей и тех, кто были ими спасены, а также о подвиге советских медиков, вылечивших большинство спасенных.

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"Преступления Холокоста - одни из самых ужасных в истории человечества. Нацистами и их пособниками было уничтожено 6 млн евреев, то есть 60% еврейского населения Европы. Большую цену за победу над фашизмом пришлось заплатить многонациональному советскому народу: погибли почти 27 млн граждан, из них более 18 млн гражданских лиц", - отметил по случаю начала работы выставки посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Дипломат напомнил, что Красная армия внесла решающий вклад в освобождение Австрии и Европы от фашизма. Она вернула долгожданную свободу и узникам нацистских лагерей смерти в Освенциме, Майданеке, Треблинке, Равенсбрюке, Заксенхаузене, Собиборе. Любинский также выразил уверенность, что эта важная выставка вновь напомнит о необходимости сохранения памяти о жертвах Холокоста, о неприемлемости попыток обеления преступлений нацизма, потому что преступления против человечности не имеют срока давности.

Выставка была ранее представлена на четырех континентах и на пяти языках: русском, английском, испанском, чешском, иврите. Ее показали в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Совете Европы в Страсбурге, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, парламентах России, Аргентины, Израиля, Уругвая, Чехии. В Германии выставка была показана в Российском доме науки и культуры и ратуше Берлина. Экспозиция была подготовлена российским центром "Холокост" и Российским еврейским конгрессом при поддержке гранта президента России, а также экспонируется при поддержке Министерства иностранных дел РФ.

Теги
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