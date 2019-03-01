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Глава комитета по госзаказу Петербурга Дмитрий Сачков покинул свой пост

Он уволился по собственному желанию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Председатель комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Дмитрий Сачков покинул свой пост 28 февраля по собственному желанию, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе комитета.

"Сачков уволился по собственному желанию с 28 февраля, после отпуска, в котором он был с 22 февраля. Его обязанности сейчас исполняет первый заместитель Наталия Литвинова", - отмечается в сообщении.

Сачков был переведен в комитет по госзаказу с должности заместителя главы комитета финансового контроля в 2015 году, сменив на этом посту Сергея Русина. До работы в комитете финансового контроля он возглавлял городской комитет по развитию туризма.

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