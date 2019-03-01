Headhunter: самые высокие зарплаты в Петербурге предлагают разработчикам ПО и риэлторам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Наиболее высокие зарплаты в 2018 году в Петербурге работодатели предлагали разработчикам программного обеспечения (ПО) и агентам по продаже недвижимости. Об этом ТАСС сообщила директор Headhunter по Северо-Западному федеральному округу Юлия Сахарова в кулуарах Международного форума труда в Санкт-Петербурге.

"В 2018 году наиболее высокие заработные платы работодатели предлагали разработчикам ПО - 99,1 тыс. рублей в месяц и агентам по продаже недвижимости - 80 тыс. рублей", - сказала она.

На третьем месте, по данным компании, специалисты в области управления и организации производства, где наиболее высокое предложение составило 70,48 тыс. рублей.

По словам Сахаровой, в топ-3 наиболее популярных вакансий по профобластям входят продажи, IT-сфера и производство. "Это отражает отраслевую специфику Петербурга, у нас мощный ритейл, мощное производство, IT, поэтому вакансий больше всего в этих отраслях. Но в топ-10 входит еще и рабочий персонал, и строительство, и маркетинг, и административный персонал, и начало карьеры без опыта", - отметила собеседница агентства.

Она добавила, что наиболее высокая конкуренция среди сотрудников в Петербурге наблюдается в указанных областях, а также в наборе рабочего персонала. "В этих четырех сферах не хватает людей достаточно остро", - уточнила она.

Третий Санкт-Петербургский международный форум труда проходит с 28 февраля по 1 марта в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Организаторы форума - правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский госуниверситет и компания "Экспофорум-интернэшнл". Мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.