Исследование: просмотр телевизора более трех часов в день ухудшает память у пожилых людей

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Просмотр телевизора свыше трех часов в день может привести к значительному ухудшению памяти у людей пожилого возраста. К такому выводу, как сообщила газета The Daily Telegraph, пришла группа британских ученых, несколько лет изучавших последствия длительного пребывания у телеэкранов для людей в возрасте. В организованном исследователями эксперименте приняли участие более 3,6 тыс. человек старше 50 лет.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона на протяжении шести лет наблюдали за изменениями уровня интеллектуальных способностей людей, ежедневно много времени проводивших у телевизора. Тесты показали, что многочасовой просмотр телепередач приводит к существенному снижению когнитивных способностей людей в возрасте.

В частности, выяснилось, что у тех, кто ежедневно смотрел телевизор более трех часов, наблюдалось ухудшение - на 8-10% - вербальной памяти, способности быстро вспоминать необходимые слова и выражения. У той же части пожилых людей, которые проводили у телеэкранов менее трех часов, эта способность снизилась на 4-5%. В качестве основной причины подобного феномена специалисты назвали "смысловое наполнение современных телепередач", которое в большинстве случаев вызывает стресс, связанный с частыми сценами насилия. Стресс же приводит к выработке особых гормонов, оказывающих негативное влияние на мозговую деятельность.

Другой причиной ухудшения памяти, связанного с просмотром телепередач, ученые считают длительное пребывание в сидячем положении. Это приводит к ухудшению состояния сосудов головного мозга со всеми вытекающими из этого последствиями.