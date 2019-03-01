Законопроект о регистрации рожденных суррогатными матерями детей внесен в Госдуму

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в пятницу внес в Госдуму законопроект о регистрации детей, рожденных в результате суррогатного материнства, сообщили ТАСС в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной регистрации рождения ребенка в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий" внесен 1 марта в Государственную думу", - говорится в сообщении.

По словам Рязанского, которого цитирует пресс-служба, органы ЗАГС в настоящее время отказывают в регистрации детей не состоящим в браке мужчинам и женщинам, а также одиноким женщинам, которые воспользовались суррогатным материнством.

"Единственная возможность зарегистрировать рождение ребенка для данной категории лиц - обращение в суд. Такие судебные разбирательства имеют затяжной характер, в то время как рожденные дети весь этот период оказываются лишенными прав, в частности права на получение бесплатной медицинской помощи, и какой-либо государственной поддержки", - подчеркивает Рязанский.

Он добавил, что, несмотря на решения судов, которые принимают сторону обратившихся родителей и выносят предписания о регистрации детей, существует необходимость четко регламентировать в законодательстве РФ процедуру государственной регистрации рождения тех, кто появился на свет в результате применения суррогатного материнства, а также перечень необходимых для этого документов.

Положения законопроекта направлены на устранение проблем в правоприменении при регистрации рождения детей в результате использования "вспомогательных репродуктивных технологий".