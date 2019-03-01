Светлана Медведева поздравила лауреатов инициативы "Горячее сердце" в Музее Победы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева поздравила в пятницу лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце - 2019". Награждение участников инициативы проходит в зале Славы Музея Победы.

"В 2018 году на рассмотрение было подано 868 представлений на награждение из 85 субъектов РФ. Лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце - 2019" стали 140 человек и пять общественных организаций. Имена всех лауреатов будут внесены в Почетную книгу "Горячее сердце", - сказала Медведева на церемонии награждения.

"Глядя на вас, наших юных героев, мы можем вами гордиться, вы умеете ценить дружбу, жить по законам чести и совести", - сказала она. Медведева также отметила, что сегодня на торжественной церемонии наградят только 28 лауреатов, остальных - на региональных церемониях.

Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" проводится Фондом социально-культурных инициатив с ноября 2013 года. Основная цель - чествование детей и молодежи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевших трудные жизненные ситуации. За шесть лет существования инициативы награды удостоены 835 ребят и общественных организаций.