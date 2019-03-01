Информация о падении вертолета в Подмосковье оказалась ложной

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Информация о возможном падении частного вертолета в Одинцовском районе Подмосковья оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Информация о возможной аварии вертолета не подтвердилась, звонок был ложный. Признаков падения воздушного судна в ходе проверки не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что примерно в 16:50 мск позвонил мужчина, который сообщил, что в районе поселка Горки-2 совершил жесткую посадку частный вертолет. При этом, по его словам, на борту находились семь человек и все они пострадали.

"Личность звонившего установлена, он позвонил на телефон "112" и представился командиром экипажа вертолета, который потерпел аварию. По предварительной информации, он находится в нетрезвом состоянии. Направлен наряд полиции", - сообщили в правоохранительных органах.