{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Информация о падении вертолета в Подмосковье оказалась ложной

В правоохранительных органах сообщили, что в ходе проверки признаков падения воздушного транспорта не обнаружено

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Информация о возможном падении частного вертолета в Одинцовском районе Подмосковья оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Информация о возможной аварии вертолета не подтвердилась, звонок был ложный. Признаков падения воздушного судна в ходе проверки не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что примерно в 16:50 мск позвонил мужчина, который сообщил, что в районе поселка Горки-2 совершил жесткую посадку частный вертолет. При этом, по его словам, на борту находились семь человек и все они пострадали.

"Личность звонившего установлена, он позвонил на телефон "112" и представился командиром экипажа вертолета, который потерпел аварию. По предварительной информации, он находится в нетрезвом состоянии. Направлен наряд полиции", - сообщили в правоохранительных органах.

Патриарх Кирилл призвал работающих в школах священников не игнорировать проблему буллинга
По мнению патриарха, игнорирование учениками и преподавателями буллинга в школах пагубно само по себе
Читать полностью