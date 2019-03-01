Путин поздравил Финансовый университет при правительстве РФ с юбилеем

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов и выпускников Финансового университета при правительстве РФ со 100-летним юбилеем вуза. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"За минувшие годы университет прошел большой, насыщенный путь, стал авторитетным научно-исследовательским, образовательным центром, одним из наиболее востребованных вузов страны. Его практическая, инновационная направленность, крепкие международные связи, широкая сеть региональных филиалов и представительств позволяют вам готовить специалистов самой высокой квалификации, которые успешно трудятся в финансовой и банковской сфере, различных отраслях отечественной экономики, на государственной службе, научном и педагогическом поприще", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность в том, что университет будет поддерживать свой статус и останется точкой притяжения для талантливой и инициативной молодежи, которая ставит перед собой амбициозные задачи и стремится к новым профессиональным достижениям.

Финансовый университет при правительстве РФ 2 марта отмечает 100-летие со дня основания. В этот день в 1919 году начались занятия в Московском финансово-экономическом институте (МФЭИ), созданном с целью ускоренной подготовки большевиков-финансистов. В 2010 году вуз получил статус университета и стал называться Финансовым университетом при правительстве РФ.

С октября 2006 года пост ректора вуза занимает доктор экономических наук Михаил Эскиндаров. Университет готовит экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков, ИТ-специалистов, социологов и политологов.