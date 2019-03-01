Патриарх Кирилл призвал работающих в школах священников не игнорировать проблему буллинга

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Работающие в школах священники обязаны обращать внимание на проблему буллинга (организованной травли), которая зачастую замалчивается педагогами, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви (РПЦ).

"Мне бы сейчас хотелось поговорить на тему, которая обозначается таким заимствованным из английского языка словом, как буллинг. <...> Церковь призвана встать на сторону унижаемых детей и учить будущих преподавателей, родителей, пресекать подобные издевательства на корню. И наши священнослужители, которые работают в школах, должны иметь в виду эту тему. Должны исследовать ситуацию, и если будет известно, что если такого рода насилие в школах имеет место, священник не должен проходить мимо этого, делая вид, что ничего не происходит, - сказал он.

По мнению патриарха, игнорирование учениками и преподавателями буллинга в школах пагубно само по себе. "Главная проблема - это то, что старательно замалчиваются эти конфликты как со стороны педагогов, так и со стороны самих детей. Почти в каждом классе есть такой ребенок", - подчеркнул предстоятель РПЦ.

Буллинг - школьное насилие, издевательства и унижения в отношении ученика со стороны других учеников или учителей. Слово происходит от английского bully, что значит "хулиган, драчун, грубиян, задира, насильник".