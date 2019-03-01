Медведев: Финансовый университет готовит людей, способных мыслить масштабно и творчески

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Финансового университета при правительстве РФ со 100-летним юбилеем вуза. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте кабмина.

"Надежная финансовая система - одна из основ современного государства, залог его успешного технологического и социально-экономического развития. Она немыслима без квалифицированных специалистов, которые готовы решать важнейшие задачи, стоящие перед страной. Именно таких людей, способных мыслить масштабно и творчески, готовит ваш университет", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что за 100 лет своего существования университет прошел большой путь от финансово-экономического института до серьезного научно-образовательного центра. По словам главы кабмина, вуз ведет активную научно-исследовательскую и экспертно-аналитическую работу с использованием цифровых технологий и по праву занимает высокие позиции в национальных рейтингах.

"Среди выпускников университета - немало государственных и общественных деятелей, известных бизнесменов, руководителей крупных кредитно-финансовых организаций. Каждый из них получил качественное образование, которое сочетает богатые традиции и новейшие методики обучения. Это полностью соответствует вашему девизу: "Ценим прошлое. Строим будущее", - подчеркнул Медведев.

Как заметил глава правительства, университет обладает развитой сетью филиалов в России, а также укрепляет международное сотрудничество и пользуется авторитетом за рубежом. "Настоящие профессионалы, преданные своему делу, вы помогаете молодым людям стать востребованными, а значит - обрести уверенность в себе и своих силах", - добавил он, отметив, что труд работников университета заслуживает большого уважения и признательности.

Открывая праздничный концерт в честь юбилея вуза, первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов также поздравил коллектив Финансового университета.

"Я тоже заканчивал Московский финансовый институт, как он тогда назывался, более 30 лет назад. Тогда это было небольшое здание на улице Кибальчича. Сегодня это крупнейший многопрофильный образовательный центр. Сегодня это одно из самых лучших образовательных учреждений страны, которое готовит профессиональных экономистов для российской экономики", - сказал Силуанов.

Он отметил, что учеба в Финансовом университете дала ему не только знания, но и настоящих друзей.

О Финансовом университете

Финансовый университет при правительстве РФ 2 марта отмечает 100-летие со дня основания. В этот день в 1919 году начались занятия в Московском финансово-экономическом институте (МФЭИ), созданном с целью ускоренной подготовки большевиков-финансистов. В 2010 году вуз получил статус университета и стал называться Финансовым университетом при правительстве РФ.

С октября 2006 года пост ректора вуза занимает доктор экономических наук Михаил Эскиндаров. Деканом факультета государственного управления и финансового контроля является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, научным руководителем - деканом финансово-экономического факультета - первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Университет готовит экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков, ИТ-специалистов, социологов и политологов.

В новость были внесены изменения (19:23 мск) - добавлены поздравления Силуанова