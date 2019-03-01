Пушкина: разработку закона о домашнем насилии тормозят трудности с терминологией

МУРМАНСК, 1 марта. /ТАСС/. Отсутствие терминологической базы тормозит работу над законом о профилактике домашнего насилия. Об этом заявила в пятницу на первом международном женском арктическом форуме "Обнимая Арктику" депутат Госдумы Оксана Пушкина.

"Мы застряли на понятийных вещах. Что есть семейно-бытовое насилие, что есть семья. Институт права помогает разрабатывать эти понятия", - сказала депутат. Она отметила, что работа над проектом закона продолжается около семи лет.

По словам Пушкиной, для принятия закона будет важна поддержка власти. "Надо, чтобы сильные мира всего, мужчины в первую очередь, перестали говорить, что [проявление бытового насилия] это единичные случаи. Нужна политическая воля", - отметила депутат, добавив, что помочь принятию закона может формирование общественного мнения по этому вопросу.

Как заявила Пушкина, домашнее насилие является большой проблемой в России, поэтому без создания законодательных норм не обойтись, особенно с учетом декриминализации статьи о бытовых побоях. "Декриминализация побоев - чудовищная ошибка, цифры ущерба подсчитали - они горькие. Некоторые говорят, что это единственные случаи, но это не так, просто это самый скрытый вид преступлений, судя по письмам, это наша беда", - отметила депутат.