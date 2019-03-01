Глава МВД Италии поддержал открытие публичных домов

РИМ, 1 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Италии и глава МВД Италии Маттео Сальвини высказался за легальное открытие в Италии публичных домов. Как пишет в пятницу газета Il Messaggero, он коснулся темы во время торжественной церемонии передачи нового круизного лайнера Costa Venezia, сошедшего с верфей Fincantieri в Монфальконе.

"Я был и остаюсь сторонником законного открытия публичных домов, потому что считаю, что это поможет вырвать из рук мафии этот уличный бизнес, ввести санитарный контроль", - приводит издание слова политика. При этом он упомянул "австрийскую модель [регламентируемой проституции] как наиболее эффективную". Однако Сальвини сразу оговорился, что пункт о публичных домах не значится в программе коалиционного правительства, в которое входят его партия "Лига" и "Движение "5 звезд".

В прошлом году в Италии отметили 60-летие закона о закрытии публичных домов, который был назван именем его разработчицы сенатора Лины Мерлин. При этом проституция остается легальной, поскольку если женщина по собственной воле занимается ею, это считается свободным личным выбором, который гарантирован Конституцией. Итальянскими законами карается сексуальная эксплуатация и подстрекательство к проституции. Недавно также были введены наказания для клиентов проституток.