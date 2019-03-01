Христианские реликвии в Сайднае уцелели, несмотря на действия террористов

САЙДНАЯ, 1 марта. /ТАСС/. Победа над международным терроризмом в Сирии, достигнутая сирийской армией при поддержке российских военных, спасла от уничтожения христианские реликвии в Сайднае. Небольшой город, находящийся в 27 км к северу от Дамаска, считается колыбелью христианской цивилизации и вторым по значимости после Иерусалима центром христианского паломничества.

Известная еще под своим арамейским именем Данаба, эта местность была заселена в VI веке до н.э. По преданию в этом городе Каин убил Авеля, там же зарождалось христианство и многие жители этого города до сих пор говорят на арамейском языке, на котором проповедовал Иисус. До начала войны православные верующие со всего света стекались в Сайднаю, чтобы поклониться святым местам.

В Сайднае византийский император Юстиниан I в 546 году нашей эры заложил православный женский монастырь Рождества Божией Матери. Его главным сокровищем остается икона Пресвятой Богородицы, называемая в Сирии шатура (православная). Это одна из четырех икон, написанных, по преданию, евангелистом Лукой. В монастырь она попала в VII веке и теперь хранится в отдельной часовне, куда паломникам разрешен вход только без обуви.

Дева Мария под именем Мариам почитается и в исламе, как мать пророка Исы, поэтому Сайдная является одновременно святыней и для мусульман. Семь лет назад наводнившие страну международные террористические группировки осадили город и приступили к его планомерному уничтожению Первый снаряд попал на территорию обители в январе 2012 года, а до этого произошло убийство клирика Антиохийской Православной Церкви иеромонаха Василия (Нассара). Снаряд не разорвался, что многие верующие назвали тогда чудом Божьим.

Скульптура Христа

Обстрел велся с вершины самой высокой горы Сайднаи, где на высоте 2100 метров на уровнем моря построен монастырь Херувимов. В октябре 2013 года в этом монастыре была установлена отлитая в Армении бронзовая скульптурная композиция, в центре которой запечатлен образ Иисуса Христа. Ее высота вместе с постаментом составляет 32 метра. Скульптура, получившая название "Я пришел спасти мир", установлена с благословения патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна Х и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Скульптура Христа возвышается на историческом паломническом маршруте Константинополь - Иерусалим. Она видима из Ливана, Иордании, Палестины и Израиля. На время, пока продолжался монтаж скульптурной композиции, боевые действия в этом районе были остановлены. Однако надежды на спасение и мир, который была призвана привнести в регион эта акция, не оправдались. Боевики заняли господствующую высоту, разграбили монастырь Херувимов и несколько лет вели обстрелы не только Сайднаи, но и соседней Маалюли - еще одной святыни раннего христианства.

Этот город пал, и спустя даже несколько лет после освобождения, следы пребывания террористов остаются в Маалюли. Похожая участь могла бы настигнуть и Сайднаю, если бы не своевременное вмешательство российских ВКС. И за это сирийские христиане искренне считают российских военных, а с ними и весь народ России, освободителями.

Настоятельница Феврония

Настоятельница монастыря Богоматери Феврония вспоминает легенду о том, как была основана эта обитель. Встреча с газелью во время военного похода на персов спасла армию императора Юстиниана от жажды в пустынной сирийской местности. Газель привела армию к горному источнику и за это уже в образе Пресвятой Богородицы потребовала от великого византийца заложить на этом месте храм, пообещав, что станет его покровительницей. Разгромив персов, император Юстиниан выполнил обещание - вскоре там была основана и женская обитель, которая стала местом паломничества христиан, начиная с VI века.

Настоятельница Феврония вспоминает, как сотни тысяч паломников до войны ежегодно приезжали к этому месту поклониться Сайднайской иконе Пресвятой Богородицы. Монастырь стал укрытием для беженцев и не только христиан, но и мусульман, когда в 2013 году боевики запрещенного в России "Фронта ан-Нусры" фактически блокировали город. Люди в монастыре голодали и молились иконе Пресвятой Богородицы.

По рассказам верующих, они уже готовились к смерти, когда вдруг икона замироточила. На следующей день утром в храм пришел мусульманин и рассказал, что во сне к нему явилась Дева Мария и попросила "накормить моих детей". А уже к вечеру в монастырь была доставлена еда, пришел огромный грузовик с прицепом, наполненный продуктами от неизвестного благотворителя. Этой еды хватило на три месяца и спасло от смерти сотни и сотни человек, спасавшихся от обстрелов в стенах обители.

"И на протяжении войны так было постоянно. Если монастырю было что-то срочно необходимо, то помощь всегда поступала и всегда от неизвестных людей", - рассказывает настоятельница Феврония. Вспоминает она и об обстреле школы на территории обители, когда что-то в последний момент остановило монахиню, собиравшуюся выводить детей из здания к автобусу, ожидавшему их во дворе, чтобы развезти по домам. В эту секунду перед зданием школы разорвался минометный снаряд, и трагедии чудом удалось избежать.

После окончания войны обитель вновь открыла свои двери для девочек не только из Сирии, но и других стран Ближнего Востока. Родители везут сюда на обучение детей из Ливана, Иордании, Палестины, уверенные в том, что именно здесь ребенок научится доброте и обретет веру. Настоятельница Феврония говорит, что "это священная земля, злости на ней нет места".