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Роспотребнадзор планирует дополнительную вакцинацию от кори в регионах с 1 апреля

Отмечается, что вакцинация также коснется иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, не привитых против кори
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор поручил высшим должностным лицам субъектов провести дополнительную вакцинацию от кори в срок с 1 апреля по 1 октября.

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Об этом говорится в проекте постановления Главного государственного санитарного врача Анны Поповой, размещенном на портале нормативных правовых актов.

"В срок с 01.04.2019 по 01.10.2019 [обеспечить] проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по подчищающей иммунизации против кори населения, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, не привитых против кори", - говорится в тексте постановления.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в школах 1434 и 1797 в Москве были зафиксированы два очага кори. Там организованы противоэпидемические мероприятия и медицинские осмотры, введен карантин. Также более 50 человек болеют корью во Владимирской области, в том числе 39 детей, все они проживают в цыганском таборе на территории села Сновицы. Роспотребнадзор также неоднократно сообщал о тревожно высокой заболеваемости корью в странах, граничащих с РФ, в том числе на Украине.

Корь - вирусное заболевание, являющееся одной из основных причин смертности детей. Передается капельным путем через выделения из носа, рта и горла зараженного человека. Основные симптомы кори сначала напоминают грипп - высокая температура, кашель, чиханье, головная боль. Затем на коже появляется характерная сыпь.
Корь опасна осложнениями в виде отита, пневмонии, бронхита, энцефалита. Инфекция ослабляет иммунитет и в редких случаях может привести к смерти больного. Особенно опасна корь для младенцев и детей младшего возраста.

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