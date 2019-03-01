Эрмитажный кот Ахилл призвал музеи публиковать фото кошек, "работающих" в учреждениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Эрмитажный кот Ахилл предложил российским и зарубежным музеям поучаствовать во флешмобе и публиковать фотографии котов и кошек с хештегом #покажимнекота, которые "работают" в учреждениях. Как сообщается на странице кота в Instagram, флешмоб приурочен ко Дню кошек, который отмечают в России 1 марта.

"Как служебному коту, мне часто приходится встречаться со своими котллегами: котами и кошками, которые служат в музеях, а также с кошачьими, живущими на полотнах великих мастеров. Так хочется обо всех них рассказать и показать их замурчательные портреты! Но лапок не хватает. Помогите мне, покажите вашего любимого музейного котика миру", - говорится в опубликованном сообщении.

В нем также отмечается, что фотографии пользователям предлагается публиковать с хештегом #покажимнекота, а для англоязычных пользователей Instagram, желающих поучаствовать во флешмобе, предлагается хештег #showmecat.

Как рассказала ТАСС ветеринарный врач котов Государственного Эрмитажа и хозяйка Ахилла Анна Кондратьева, идея флешмоба была позаимствована у голландского музея, который ранее запускал подобное мероприятие с фотографиями экспонатов с изображением петухов. "Эрмитаж и другие музеи горячо поддержали идею. Так музеи, публикуя тематические фотографии, могут через одно произведение, которое не является самым востребованным, показать разнообразие своей коллекции", - сказала она.

Контдратьева добавила, что во флешмобе идею решили немного разнообразить. "Мы решили разнообразить идею, чтобы музеи смогли не только показать котов на картинах, но и живых, настоящих котов. Эрмитаж сегодня пообещал, что опубликует фото котиков, музей Анны Ахматовой поддержит эту акцию, а также нас поддержали не только художественные музеи, например, музей Ледокол "Красин" - у них всегда был черный корабельный кот, они опубликуют его фотографии. Флешмоб будет продолжаться весь март", - сказала собеседница агентства.

Коты Эрмитажа Эрмитажные коты в последние годы стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга, им посвящены серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу. Сейчас на службе в музее состоят около 60 котов, и их численность постоянно регулируется.

В 2015 году британские СМИ признали эрмитажных котов одной из самых необычных мировых достопримечательностей.

Белый глухой кот Ахилл является одним из самых известных эрмитажных котов, в частности, он во время чемпионата мира по футболу 2018 года предсказывал итоги матчей, которые проходили в Санкт-Петербурге.