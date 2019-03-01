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ТАСС и ШОС обсудили планы дальнейшего сотрудничества

Стороны также обговорили практические шаги по подготовке к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества в 2020 году
Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, посол РФ в Китае Андрей Денисов и первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман Артем Иванов/ТАСС
Описание
Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, посол РФ в Китае Андрей Денисов и первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман
© Артем Иванов/ТАСС

ПЕКИН, 1 марта. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов в пятницу встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимиром Норовым в Пекине. Стороны выразили готовность расширять взаимодействие и обсудили планы совместной работы.

"Мы достигли договоренности относительно будущего сотрудничества, - сказал Михайлов по завершении встречи с Норовым, - в том числе обговорили практические шаги по подготовке к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества в 2020 году, который пройдет в российском Челябинске".

Михайлов также отметил, что во время переговоров стороны обсудили принятие новой редакции договора о сотрудничестве между ТАСС и ШОС, который был подписан в 2016 году. Как добавил Михайлов, с того момента на новостную ленту ТАСС было выпущено более 7,5 тыс. материалов о Шанхайской организации сотрудничества. "Мы готовы продолжать работу и ждем от ШОС новостей", - подчеркнул он.

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