Более 50 российских пассажиров авиакомпании Air Astana возвращаются в РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 марта. /ТАСС/. Более 50 российских пассажиров казахстанской авиакомпании Air Astana, которые двое суток не могли вылететь из Нью-Дели из-за резкого обострения отношений между Индией и Пакистаном, уже отправились в Россию или отправятся в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров.

"Всего в Нью-Дели застряли более 50 россиян, которые приобрели билеты на рейсы Air Astana. Сегодня около 20 из них уже были отправлены в Россию рейсами различных авиакомпаний. Остальные имеют на руках билеты, некоторые вылетят уже завтра, остальные - 3-5 марта", - сказал Федоров.

Рейсы авиакомпании Air Astana были отменены из-за того, что Пакистан закрыл свое воздушное пространство в связи с обострением отношений с Индией. Федоров отметил, что российские дипломаты постоянно следили за этой ситуацией и контактировали и с россиянами, и с авиакомпанией.

Дипломат добавил, что посольство также находится на связи с группой из четырех российских туристов, которые путешествуют в северном индийском штате Джамму и Кашмир, где обострился конфликт с Пакистаном. "С ними все в порядке. Пока им помощь не требуется. Они поддерживают постоянный контакт с посольством", - добавил собеседник агентства.